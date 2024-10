RD 981 – Pont de la Mollepierre - Une déviation mise en place à Chagny pour travaux

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir les ouvrages d’arts sur la voirie départementale, le Département de Saône-et-Loire engage des travaux de réfection de joints de chaussée sur le pont de Mollepierre situé sur la RD981 dans l’agglomération de Chagny.

C’est pour la collectivité un investissement de 26 000€ TTC au service de la sécurité et du confort des usagers.

Les travaux se dérouleront du 21 au 25 octobre 2024.

Ils nécessiteront une circulation alternée sur la D981.



Une interdiction de « tourner à gauche » sera instituée sur la voie communale

dite « rue de la Mollepierre » à l’intersection de la D981.

Une déviation pour tous les véhicules (véhicules légers et poids lourds) sera mise en place par les voies communales dites « rue du Fourneau », « rue de la Montagne » et la RD981, et ce, dans un sens de circulation.