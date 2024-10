L'adaptation au changement climatique des entreprises... est une nécessité

Les entreprises sont aussi impactées par les conséquences du changement climatique : arrêt de production, rupture d'approvisionnement ou encore flambée des prix de l'énergie et des matières premières en sont quelques exemples. S'adapter est donc une nécessité mais aussi une opportunité pour améliorer l'image d'une société ainsi que sa compétitivité. Pour aider les professionnels à franchir le pas, l'Agence de la transition écologique dispense moult conseils à travers son nouveau guide gratuit Adaptation au changement climatique. Des facteurs déclencheurs aux actions, en passant par le lien entre le territoire et la filière, le diagnostic, la stratégie et le suivi, ce livret propose un parcours d'adaptation destiné aux entreprises. Les pros y retrouveront également les retours d'expériences de plus de 30 sociétés qui ont déjà mis en place des mesures concrètes pour faire face aux enjeux climatiques.

Lien : Librairie.ademe.fr