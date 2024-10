Et si vous viviez un moment plein d’adrénaline à plusieurs en un lieu inconnu ? Entrez dans l’univers mystérieux des Rêv’Heures, à Chalon-sur-Saône

Vous aimez les escape games ? Foncez. Vous aimez le théâtre ? Re-foncez. Vous aimez être bluffé par une atmosphère insolite et palpitante, sans savoir où le jeu vous emportera ? Tentez “Flash Black”, la nouvelle aventure proposée par Les Rêv’Heures.

Un thème, deux heures de jeu, 4 à 6 joueurs, vous n’en saurez pas plus ! Pas même où les comédiens vous mèneront : un lieu dont il faudra percer le mystère…

FLASH BLACK : une escape game où l’on joue un rôle !

Plongez au cœur de notre enquête immersive, où chaque geste compte et où vous n’êtes pas de simples joueurs, mais les véritables acteurs d’une aventure inédite. Chaque décision, chaque action peut changer le cours de l’histoire et débloquera une des fins alternatives plus ou moins positives.

Un duo de comédiennes passionnées par le jeu et le théâtre

Hélène Decroocq s’est définitivement consacrée à sa passion, le théâtre, en créant sa Compagnie des Corps en pièces en 2008. Le jeu et l’interaction avec le public l’ont séduite. C’est aussi côté coulisses qu’elle trouve son bonheur : la mise en scène. Finalement, du théâtre, elle aime tout : la scène et les coulisses, le classique et l’improvisation. Elle a enchaîné des formations avant d’ouvrir Les Ateliers d’Hélène, pour coacher enfants, ados, adultes et séniors dans cet art où se combinent expression et imagination.

De sa rencontre avec Solène Prudhomme est née une autre aventure, celle des Rêv’Heures.

Après une formation de théâtre au Conservatoire de Chalon-sur-Saône, Solène Prudhomme a poursuivi des études d’art dramatique à Paris. Un milieu dans lequel elle ne retrouve pas la flamme de ses débuts et qu’elle abandonne sans regret pour renouer avec sa région. Et c’est au théâtre d’improvisation et sa joie créative qu’elle rencontrera Hélène.

Solène est revenue sur les terres de ses origines avec toutefois un projet en tête : allier ses deux passions, le théâtre et le jeu. Parce que Solène a vraiment l’âme d’une joueuse, surtout le jeu de piste sous toutes ses formes : escape game, Cluedo géant, chasse au trésor, ça la fait vibrer. Et ce qu’elle adore par-dessus tout, c’est concevoir des scénarios palpitants. Alors, pourquoi ne pas créer sa boîte, et mieux, à deux ?

Voilà nos deux comédiennes, unies dans leur enthousiasme, qui sautent le pas : Les Rêv’Heures naissent en juillet 2024. Une toute jeune société, déjà pleine de projets cocasses !

À qui s’adressent Les Rêv’Heures ?

Nous vous le disions : les expériences immersives et autres jeux de piste resserrent les liens. Les aventures créées par les Rêv’Heures s’adressent donc aux particuliers (en famille, entre amis), mais aussi aux entreprises (genre team building), aux communes, écoles ou associations.

À titre d’exemple, Les Rêv’Heures conçoivent un Jeu de piste historique pour redécouvrir un lieu, un monument à l’occasion des Journées du Patrimoine.

L’imagination combinée d’Hélène et Solène n’étant jamais à court de scénarios sur mesure, le mieux est de vous laisser naviguer sur leur site.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Les Rêv’Heures

93, Grande Rue – Saint-Marcel (71)

Tél. : 06 86 18 75 25

Site (infos, tarifs et réservations) : lesrevheures.fr