BASKET FAUTEUIL - ELAN CHALON - Les Chalonnais s'imposent dans un match piège contre les Hurricane 92 de Gennevilliers

Malgré la victoire chalonnaise sur Gennevilliers ce samedi dans l'annexe du Colisée, Sandra Cléaux a vite remis les pendules à l'heure à son équipe. "Mettez-vous la tête à l'endroit ! Assumez vos passes ! Prenez vos responsabilités" a lancé la coach chalonnaise, agacée de voir son équipe, d'avoir mis trop de temps pour rentrer dans le match. "Cette fois-ci, c'est passé mais ça ne sera pas le cas à chaque fois".

Menés jusqu'à 5 minutes de la fin du premier quart temps, l'Elan Chalon a trop subi Gennevilliers, qui espérait bien venir à bout des Chalonnais, qui désormais s'installent à la 2e place du Championnat, derrière Hyères et devant le Puy en Velay, les deux poids-lourds du basket fauteuil national.

La sortie de Aissa Falempe... et Gennevilliers plonge

La faute antisportive du joueur de Gennevilliers, Aissa Falempe sur Youssoupha Diouf et son éviction du terrain, va changer la donne complète de la partie. Le poids-lourd des Parisiens sanctionné, c'est un vrai boulevard qui va s'ouvrir pour Chalon sur Saône, développant son jeu sans trop de contraintes. A la mi-temps, Chalon affiche 15 points d'avance et une réussite au panier bien avantageuse.

Gennevilliers s'oblige à durcir sa défense, démultipliant les fautes sur les Chalonnais, aussitôt sanctionnées par le corps arbitral. Le 3e quart temps se solde par un 51/30 pour voir le match se terminer sur un 69-43.

Côté public, les Chalonnais ont eu de quoi de s'enthousiasmer et découvrir toujours un peu plus cette équipe au grand coeur, qui n'a pas hésité à faire le tour du public, et saluer chacun d'entre eux.

Prochaine rencontre contre Meaux le 2 novembre... en déplacement. Notez déjà sur vos agendas le match à ne pas rater contre Le Puy en Velay le 23 novembre à Chalon sur Saône.. et là ca sera une autre paire de manches !

Laurent Guillaumé