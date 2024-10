A 174 km/heure sur la RCEA et positif à l'alcool

Le samedi 20 octobre, à 15h30 , sur la RN 79, commune de Milly Lamartine, ente Cluny et Mâcon, les militaires du peloton motorisé de Charnay-Lès-Mâcon, ont contrôlé le conducteur d'une FORD Focus à la vitesse de 174 km/h (vitesse retenue 165 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Le contrôle technique du véhicule n'était plus valide et le conducteur a été contrôlé positif à l'alcool. Ce dernier est originaire du Rhône. Il est rentré chez lui à pied, après la mise en fourrière de son véhicule et la rétention de son permis de conduire.... avec au passage 8 points de permis en moins.