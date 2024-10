La société des sciences naturelles de Chalon a déroulé son savoir-faire ce week-end

Nos terroirs regorgent de trésors, on en veut pour preuve cette nouvelle édition dédiée aux champignons et autres secrets de nos forêts et bois, proposée par la Société des Sciences Naturelles et mycologiques de Chalon sur Saône.

L'univers fascinant et passionnant de la mycologie était à l'honneur ce week-end à la Maison des Syndicats de Chalon sur Saône. Après de longues séances de cueillettes réalisées par les membres de l'association, ce sont des centaines de champignons qui ont été présentées au public. Classés en catégorie, comestibles, à jeter, toxique... les champignons constituent l'un des mets les plus anciens consommés sur la planète.

Un facteur déterminant dans l'évolution de nos cadres de vie

Gilles Platret a rappelé l'importance du travail réalisé depuis des décennies par les bénévoles des sociétés d'histoires naturelles. Des collectes méticuleuses et très documentées qui permettent aujourd'hui de mieux s'imprégner des changements climatiques de nos terroirs.

Pour les adeptes de champignons, ces dernières semaines ont été denses, compt tenu des conditions climatiques. "Tous les paramètres ont été réunis" insiste Jean-Paul Lebeurrier, mycologue passionné et insatiable, qui n'a pas hésité tout au long du week-end, à distribuer les bons réflexes pour une cueillette réussie. "Concentrez vous sur deux, trois champignons que vous connaissez bien .. et séparez bien ceux connus de vos inconnus. Cela vous évitera bien des surprises" assure le docteur en pharmacie. Autre conseil bien avisé... "un champignon comestible pour l'un ne l'est pas forcément pour d'autres". Une petite subtilité qui mérite bien d'être promue.

Prochaine étape pour la Société de Sciences Naturelles de Chalon sur Saône... un 150e anniversaire en grandes pompes en 2025 avec son lot de surprises, et le soutien réaffirmé de la ville de Chalon sur Saône.

Laurent Guillaumé