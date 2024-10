Le club de monocycle monolifecycle Aluze s'élance pour ses championnats de France

Ils sont 14 issus du club d'Aluze à s'élancer pour une semaine de compétititions dans le cadre des épreuves du championnat de France de monocycle à Brumath, en Alsace. Sarah, Naim, Liloo et Louka dans la catégorie de moins de 11 ans, Abel, Julie, Sara, Axel et Maxence en minimes, Driss, Mehdi et Noa en cadets ainsi que Matt et Michaël en catégorie adultes brigueront les meilleurs résultats au cours de la semaine prochaine. Entre athlétisme, monobasket, 10km, marathon, cyclocross, hauteur, longeur, cross...

tous nos jeunes monocyclistes vont faire de leur mieux pour revivre notre précedente édition des championnats de france 2023 à Equisheim où ils étaient revenus avec 53 médailles !