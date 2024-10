Inauguration du nouveau complexe funéraire des Pompes Funèbres Guillon, avenue Monnot, à Chalon

Gilles Platret, maire de Chalon, était venu un peu plus tôt dans l’après-midi pour visiter le complexe funéraire. Il a été impressionné par les travaux conséquents et la qualité du lieu. Son adjoint, John Guigue, saluait le soir la longévité et le savoir-faire de l’entreprise Guillon, qui accompagne depuis 75 ans les familles dans le deuil. Parmi les nombreux invités, notons la présence du Père Pascal Renty et des diacres Jean-Louis Hivernat, Nicolaï Nedilko et Guy Blaise.

Le complexe funéraire est un projet ambitieux qui symbolise l’engagement de la famille Guillon à offrir un service funéraire de grande qualité, basé sur l’accompagnement et l’attention portée aux familles dans les moments les plus difficiles de la vie.

Par Nathalie DUNAND

