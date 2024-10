AVIS DE DECES - Monsieur Joël GALUCHOT

TRONCHY - CHAGNY



Nadine Galuchot, son épouse ;

Jérôme et Laurence, Emilie et Sébastien, Sabrina et Daniel, ses enfants ;

Léa, Enzo, Jules, ses petits-enfants ;

ses frères et sœurs ; ainsi que toute la famille et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joël GALUCHOT

survenu le 22 octobre 2024, à l'âge de 74 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 31 octobre 2024, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Joël repose à la chambre funéraire de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.