Châtenoy le Royal : Octobre rose, c’est aussi la vente de brioches ce vendredi 25 et samedi matin 26 octobre à l’entrée de Carrefour Market.

En partenariat avec Carrefour Market, le CCAS de Châtenoy et quatre associations vendent des brioches, dans le cadre d’octobre rose, à la porte du magasin.

Dans le cadre de la lutte contre le cancer et d’octobre rose, vendredi 25 le CCAS et les associations "Toujours femme" et "Ailes Aident" avaient installé leur table dans le patio à la sortie de caisses de Carrefour Market de Châtenoy le Royal pour la vente de brioches Nanterre 5/6 parts.

Cette action peut se faire grâce à un partenariat qui existe depuis plusieurs années avec le commerce. Cette année encore Gilles Garnier, directeur de Carrefour Market, a fait fabriquer les brioches sur place.

Ce vendredi, une centaine de brioches ont été ainsi vendues dans l’après-midi, stand de vente tenu par Séverine Faussurier référente famille au CCAS et les membres de "Toujours Femme" et de "Ailes Aident".

Pour les retardataires qui n’ont pas encore acheté leur brioche, c’est encore possible samedi matin 26 octobre de 9h00 à 12h00, au stand du CCAS avec "La Ligue" et "CoraSaône", à Carrefour Market.

La vente des brioches permettra de faire un don aux quatre associations : "La Ligue contre le cancer", "Toujours Femme", "CoraSaône" et "Ailes Aident".

C.Cléaux