Assemblée Générale de l’U.G.C : Fort de ses nombreux titres et réussites gymniques masculines, ce club représente parfaitement le bassin chalonnais !

Un club sain qui forme les champions de demain !

Vendredi 25 octobre à 18 heures 30, dans le Gymnase André Rey, 3 rue Henri Dunant à Chalon-sur-Saône, se tenait l’Assemblée Générale de l’Union Gymnique Chalonnaise.

Face à une trentaine de personnes (on notait la présence de Séverine Bresset, Présidente de l’éveil Chalon sur Saône), la tribune était composée de droite à gauche d’Isabelle Mallet (trésorière de l’U.G.C), de Dominique Melin, Vice présidente au Grand Chalon en charge des sports, d’Emilie Delattre (secrétaire de l’U.G.C), de Jérôme PELLETIER, (Président de l'UG Chalon), de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports à la Ville de Chalon-sur-Saône, de Joël Labrune, Président du Comité Départemental de Gymnastique et Michel Coffin représentant l’O.M.S.

Une séance qui commençait par le rapport moral du Président, suivi du rapport financier présenté par Isabelle Mallet, du bilan sportif réalisé par le responsable technique André Poujeade mais lu par Nelly Kawala, des allocutions des différentes personnalités présentes et pour terminer par le verre de l’amitié.

Extrait du discours du rapport moral de la saison 2023/2024, de Jérôme¨Pelletier : « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents, Je tiens tout d’abord à remercier tout le monde pour votre présence, et surtout l’ensemble du Comité Directeur. Je remercie tous les adhérents et parents qui font vivre le Club, qui nous donnent un coup de main sur les manifestations et autres. Merci à la ville de Chalon-sur-Saône et au Grand Chalon, pour la mise à disposition du gymnase André Rey. Merci aux personnalités de leur présence et pour terminer merci au soutien de nos partenaires :Transdev Bourgogne Franche-Comté, le Crédit mutuel, équipement and Co et Caropose. C’est pour moi, un grand plaisir de vous retrouver pour notre Assemblée Générale annuelle, moment privilégié de dialogue, de rencontre et d’échange. C’est donc très chaleureusement que j’accueille ici chacun d’entre vous au nom de notre association.

En ce qui concerne le début de la saison, il fut marqué par le traditionnel « forum des associations », incontournable journée pour le milieu associatif avec plus de 150 dossiers d’inscriptions distribués. Tout au long de cette saison, nous avons continué à consolider notre position en tant que structure dynamique au service de la gymnastique et de l’éveil de l’enfant. Le nombre de nos adhérents a encore augmenté, témoignant de l’attractivité de nos activités et de la qualité de notre encadrement. Nous avons accueilli de nouveaux gymnastes, petits et grands, débutants comme confirmés, ce qui a renforcé notre esprit de communauté et de convivialité. Pour cette année 2023-2024 nous comptons 327 licenciés, une augmentation d’une trentaine de licences par rapport à l’an passé répartie dans différentes section (Baby gym, école de gym, gym loisirs et gym en compétition).

Nous avons continué avec des stages régionaux où 6 de nos gymnastes étaient présents. Suite à ceux-ci Jibril Benikhlef et Kewan Arthin ont été sélectionné dans l’équipe Bourgogne Franche-Comté pour participer aux championnats de France des régions. 2 récompenses sportives ont été décernées par le comité départemental de gymnastique lors de leur Assemblée Générale où ils fêtaient leurs 120 ans : L’équipe Nat A 10-15 ans Championne de France avec Léandre Renaud, Philémon Blandin, Jules Pelletier, Hugo Jeanperrin et Maël Herviou-Lefort. Hugo Jeanperrin pour son titre de champion de France élite et Kewan Arthin récompensé par l’Office Municipal des Sports pour le trophée individuel homme à la Soirée des trophées organisé par l’OMS. Je souhaite féliciter Jules Pelletier pour la réussite à l’examen de juge Niveau 1 et Maël Herviou Lefort pour le juge niveau 2 et leur engagement à tous le 2 pour Jules le passage au juge Niveau 2 et pour Maël la formation d’animateur. Je souhaite féliciter également Lucas Pelletier et Léandre Renaud pour leur participation au championnat de France élite respectivement en Nat A 10 ans et Nat A 12 ans.

Cette saison a été riche en performances sportives autant en équipe qu’en individuel. Plusieurs de nos athlètes se sont distingués en remportant des titres. Cependant, au delà des résultats sportifs, nous continuons à prôner des valeurs essentielles telles le respect, l’entraide et l’esprit d’équipe. La compétition est certes importante, mais le plaisir de pratiquer reste au cœur de notre projet associatif. Nous avons fait un énorme effort et avons été très vigilant sur les dépenses car depuis 3 années nous sommes en déficit. Nous n’avons pas investi dans le matériel car cela coûte très cher, et surtout nous n’avons pas eu de gros déplacements à effectuer ce qui a fait du bien à nos finances. Grâce à tous ses énormes efforts, nous sommes revenus dans le positif mais Isabelle vous donnera le détail juste après. Je tiens à remercier une nouvelle fois la mairie de Chalon sur Saône pour l’aide exceptionnelle FIPASC. Depuis plus d’un an nous sommes à la recherche d’un BPJEPS pour consolider notre équipe d’encadrant mais de nos jours il est compliqué de trouver une personne motivée. A ce titre nous sommes en train de faire un dossier pour pouvoir accueillir des services civiques.

Nous avons également passé une agréable journée lors de notre fête de club. C’est un moment privilégié où nous arrivons à réunir tous les licenciés, parents, grands parents, familles et amis. Un parcours avec tous les baby-gyms déguisés, des démonstrations pour les jeunes gymnastes qui n’ont pas encore l’âge de faire les compétitions. Des danses et un final d’acrobaties en musique ont contribué au succès de ce gala. Bravo à tous. A ce jour, le club comptabilise un total de 305 licences. J’espère que de nouveaux adhérents vont sonner à notre porte. La cotisation pour la saison 2025 / 2026 a été voté par le comité directeur et restera donc identique à cette saison : pour la Baby gym de 200 €, pour l’école de Gym de 200 €, pour la Gym loisir (accès libre) 220 €, et pour les Compétitifs 220 € en sachant que l’assurance de la Fédération Française de Gymnastique a augmenté de 10 euros par licence. En recevant votre invitation pour l’Assemblée Générale, vous avez pu prendre connaissance des besoins pour le club d’accueillir de nouveaux bénévoles, d’autant que Christophe Nony a quitté le comité directeur pour des raisons personnelles. J’en profite pour le remercier pour son engagement au sein du club. Je sais qu’il n’est pas facile dans notre société actuelle de prendre du temps pour une association cependant il est nécessaire pour nous de pouvoir compter sur vous.

Hugo Jeanperrin a été sélectionné dans l’équipe de France junior pour participer à la WASE CUP en Belgique ce week-end. Je tiens à le féliciter car pour lui la saison dernière a été perturbée par une grosse blessure au dos. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles, entraîneurs, parents et partenaires qui ont contribué au bon fonctionnement de l’association cette année. Votre dévouement et votre enthousiasme sont essentiels à la vie et à la pérennité de notre structure. Nous remercions également la collectivité et ses services pour leur soutien. L’année 2024 a été une année positive pour notre association de gymnastique. Forts de nos réussites, nous regardons l’avenir avec confiance et ambition. Nous continuerons à travailler pour offrir à nos adhérents un cadre propice à l’épanouissement personnel, à la progression sportive et à la création de liens forts. Ensemble, faisons de 2025 une nouvelle année riche en succès et en moments partagés. Je vous remercie ! ».

Quant au bilan financier annoncé par Isabelle Mallet qui termine en excédant, il était voté à l’unanimité!

J.P.B