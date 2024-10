Signature de la Convention entre la Ville, le CCAS, le Grand Chalon et le FIPHFP

La Ville de Chalon-sur-Saône, le Grand Chalon et le CCAS de la Ville de Chalon-sur-Saône ont affiché très tôt leur volonté de développer une politique en faveur des personnes en situation de handicap. Plus de détails avec Info Chalon.

Au sein des trois collectivités, des moyens humains et financiers sont mis en œuvre en partenariat avec le Fonds d'Insertion pour les Personnes en situation de Handicap de la Fonction Publique territoriale (FIPHFP) depuis la première convention en 2012.

Cette 4ème convention de partenariat vient d'être validée par le comité local FIPHFP pour la période 2024-2026.

Les collectivités s'attachent ainsi à développer les moyens spécifiques permettant l'accompagnement de chaque agent. Elles mènent des actions en direction de ces personnes en matière d'accueil, d'information, d'orientation et d'inclusion. Elles favorisent une démarche d'intégration durable dans l'emploi des agents en situation de handicap.

En 2023, 7,23% des agents de la Ville de Chalon-sur-Saône, 7,14% des agents du CCAS de la Ville de la Ville de Chalon-sur-Saône et 4,97% des agents du Grand Chalon étaient des personnes en situation de handicap, des «chiffres en progression», comme l'indique Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, lors de son intervention.

«Si nous sommes une famille, on s'épaule en cas de coup dur. Notre mission en matière d'insertion reste une mission prioritaire. (...), ça permet de repenser le métier», déclare ce dernier.

«En 2014, nous partions de très loin en matière d'insertion des personnes en situation de handicap», assure Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, lors de son intervention.

«Il faut aller au-delà des a priori. On sent un réel engagement politique (...) On ne peut pas réussir seul dans ce domaine», poursuit le président du Grand Chalon qui parle d'un partenariat «gagnant-gagnant».

Les objectifs de la nouvelle convention pour la période 2024-2026 sont d'atteindre ou de maintenir un taux d'emploi de 6% par collectivité, le recrutement et accueil de personnes reconnues travailleurs en situation de handicap (recrutement, apprentissage, partenariats avec les ESAT), le maintien dans l'emploi, la communication, sensibilisation, formation des tuteurs potentiels, des moyens importants mis à disposition par les collectivités : équipe dédiée, référent handicap, réseau d'acteurs internes, accompagnement global de l'agent.

Après les interventions de Marine Neuville, la directrice du FIPHFP et de deux agents bénéficiaires, à savoir Christine Ducrozet, agent d'accueil à la Maison des Séniors, et Sébastien Burah, préventeur à la cellule Prévention des risques, la convention a été signée par le président du Grand Chalon, le maire de Chalon-sur-Saône et la directrice du FIPHFP.

Parmi ses axes forts, citons pêle-mêle le partenariat de recrutement avec les Établissements ou Services d'Aide par le Travail (ESAT), l'accueil d'apprentis en situation de handicap, le partenariat avec la Mutualité Française dans le cadre du Dispositif d'Insertion Sociale et Professionnelle des jeunes en situation de handicap (DISP), l'aménagements de postes et maintien dans l'emploi et une dynamique positive par la sensibilisation des différents acteurs



À noter que le budget alloué par le FIPHFP pour les 3 années couvertes par ladite convention est de 395 074 euros.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati