Octobre rose à Varennes le Grand : salle comble pour les Totors !

Michel Lagneau, vice-président du CCAS , Centre Communal d’Action Social remercie tout d’abord les nombreux (es) spectateurs pour leur présence et pour leur générosité. Ensuite il rappelle la traditionnelle marche organisée depuis des années par l’association Sports et Loisirs, remercie les bénévoles de l’association et son président pour l’organisation de cette marche qui permis de recueillir 775 € à l’association « Toujours Femme ». Il rappelle que depuis 2020 le CCAS ccordonne les actions d’Octobre Rose, notamment avec l’espace Santé et Prévention du grand Chalon.

Ensuite il remercie les Totors pour la diminution par deux de leur cachet et les élus du CCAS qui ont accepté une participation à hauteur de 300 € pour permettre que l’ensemble des sommes recueillies « au chapeau » puisse être versées dans leur intégrité à l’association « Toujours Femme » (763 €).

Michel Lagneau remercie aussi Mélina Kay, infirmière coordinatrice de l’espace Santé Prévention du Grand Chalon pour sa présence et pour toutes les actions de préventions mises en place notamment l’intervention de l’espace Santé Prévention dans les lycées pour apprendre les gestes d’autopalpation aux jeunes femmes.

Eric Valentim, maire et président du CCAS , plusieurs élus et adjoints municipaux étaient présents ainsi que 5 des 8 membres du CCAS.

Dr Catherine Rochet, responsable de l’association Toujours Femme était excusée, elle-même retenue par une répétition théâtrale. L’Association étant représentée par Nathalie Perche, membre aussi du CCAS de Varennes le Grand.

Et le spectacle ! Un grand moment d’émotion et d’humour. Claudie Parolini a lu de nombreux textes d’auteur, des témoignages poignants de femmes, alternant projection de nombreux tableaux de peintres de l’antiquité à nos jours ; textes d’humour sur l’histoire du soutien gorge et moment « érotique » sur les hommes et les seins.

Claudie a terminé son spectacle avec la question dite avec humour et clarté et sensibilité « Faut-il mieux avoir peur de la mammographie et finir par en mourir ou la faire et guérir » pour inciter les femmes à faire cet acte de prévention pas agréable mais tellement utile pour assurer une réelle guérison.

Puis elle a rappelé la date du mardi 12 novembre à 19h30 dans la salle du conseil municipal d’un atelier d’auto palpation animé par la Docteur Catherine Rochet, précisant que les bons gestes seront appris sur un buste mannequin. Claudie n’a pu s’empêcher de faire rire une dernière fois indiquant que cet atelier se déroulant dans la salle du Conseil municipal : ce n’était ni le maire, ni les élus, ni le vice-président du CCAS qui seraient assujettis aux palpations.

Il est rappelé l’importance de l’autopalpation entre deux mammographies, cette démarche de prévention permettant de détecter des tumeurs naissantes et une prise ne charge au plus tôt.