Retour en images sur les 35ème Récompenses cadets/cadettes du CDOS 71

Chaque année, le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de Saône-et-Loire récompense les sportifs du département qui se sont distingués. Plus détails et retour en images avec Info Chalon.

Mercredi 30 octobre en soirée, était organisée au Clos Bourguignon, à Chalon-sur-Saône, la traditionnelle soirée des trophées du Comité Départemental Olympique et Sportif de Saône-et-Loire (CDOS 71), où de nombreux sportifs saône-et-loiriens pour les saisons 2022-23 et 2023-24 ont été distingués.

Cette année, le CDOS 71 s'était donné comme objectif de permettre à tous les territoires de s'engager dans l'aventure olympique et paralympique, de promouvoir le sport fédéral, sa pratique et ses valeurs.

Au cours de la soirée, 26 distinctions, médailles individuelles et trophées, ont été décernées aux 119 sportifs saône-et-loiriens dans 16 disciplines pour leurs résultats obtenus pour les saisons 2022-23 et 2023-24, la cérémonie n'ayant pu avoir lieu en 2023.

Une cérémonie animée par André Coupat du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) et Michel Lahmar, le vice-président du CDOS 71, en présence de Bernard Ponceblanc, le président du Comité Départemental Olympique et Sportif de Saône-et-Loire (CDOS 71), Thierry Thévenet, le président de l'Office municipal du Sport de Chalon-sur-Saône, Jean-Luc Durand, le vice-président de l'Office municipal du Sport de Chalon-sur-Saône, Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, Olivier Grosjean, maire de Dracy-le-Fort, conseiller communautaire du Grand Chalon délégué au développement des équipements sportifs et représentant des maires de Saône-et-Loire, Pierre Carlot, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge des sports, et Françoise Vaillant, conseillère municipale déléguée, pour ne citer qu'eux.

À noter que cette année, les récipiendaires étaient marrainés par l'invitée d'honneur Bérengère Schuh, médaillée de bronze en tir à l'arc par équipe aux Jeux Olympiques de Pékin 2008.

Bravo à tous les clubs et les champions qui portent haut les couleurs de notre territoire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati