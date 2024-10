AVIS DE DECES - Monsieur Christian DONNAT

CHARRECEY



Dominique et Arlette DONNAT,

Jacques DONNAT,

Chantal et Gilles DONNAT-GORECKI,

ses frères et sœur ;

Marie, Anne-Sophie et Victor,

ses nièces et son neveu ;

Georges et Nicole MARTIN,

son oncle et sa tante ;

Joël, son cousin et filleul,

Johanna et Héloïse, ses cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Christian DONNAT

survenu le 27 octobre 2024 à l'âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 4 novembre 2024 à 14h30 en l'église de Charrecey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.