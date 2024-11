Jean-Paul Emorine, Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur

Et c'est tout naturellement, Dominique Perben, celui par lequel la vie parlementaire de Jean-Paul Emorine a débuté, qui lui a remis la plus haute distinction nationale.

Vous ne le savez peut-être pas mais un parlementaire en exercice ne peut être distingué dans l'ordre de la Légion d'Honneur. Il aura fallu attendre cet été la promotion de Sébastien Lecornu, Ministre des armées, pour que Jean-Paul Emorine obtienne la plus haute distinction. Ce jeudi, à la Maison pour Tous, de Sennecey le Grand, devant une salle bondée, l'ancien sénateur de Saône et Loire a reçu tous les honneurs, sous une salve d'applaudissements.

Il faut dire que la longévité politique du "sénateur" Emorine est presque hors-norme. Engagé d'abord comme élu municipal à Sennecey le Grand, celui qui est avant tout agriculteur-éleveur, est passé par la case du lycée agricole de Fontaines, avant de reprendre l'exploitation familiale. "Libre et indépendant" tel il l'aime se définir, il fait ses premières armes politiques sous cette bannière. Conseiller municipal, puis adjoint, avant de devenir maire de Sennecey le Grand pendant 19 ans, Jean-Paul Emorine est revenu devant ses invités du jour, sur ce parcours et son bilan. Un parcours qui va cotoyer toutes les strates de la vie politique française, devenant conseiller général du canton de Sennecey pendant 26 ans, de 1985 à 2011.

C'est un coup de fil, un dimanche, de Dominique Perben qui va changer la donne

Contre toute attente, c'est Dominique Perben qui va lui donner un rôle national hors-norme, au point de devenir un temps durant, l'un des personnages emblématiques de la vie politique nationale. Lorsqu'il valide le ticket de suppléant de Dominique Perben en tant que député, il ne s'attendait pas à une dissolution et à l'entrée de son titulaire au gouvernement, et son parachutage à l'assemblée nationale, initiant une vie parlementaire exemplaire.

Deux ans à l'Assemblée Nationale, avant de s'élancer au Sénat, pendant 25 ans, jusqu'en 2020. Jean-paul Emorine est l'Homme de tous les combats, mais surtout celui des territoires ruraux et de la cause agricole. Pas du genre à jouer le politiquement correct, Jean-Paul Emorine, a toujours été très transparent sur son analyse politique, au point de provoquer un certain nombre de fractures avec des élus politiques locaux. Peu importe, ce jeudi, les Amis étaient là pour accompagner Jean-Paul Emorine dans cette reconnaissance nationale. De Gérard Voisin à Bernard Lacour en passant par Alfred Morais, ancien patron de la Capeb 71, mais aussi Eric Michoux, Marie Mercier, de nombreux élus départementaux, locaux, représentants des organisations patronales, chambre d'agriculture... tous ont tenu à saluer ce parcours hors du commun au service de la Nation.

Laurent Guillaumé