Séance Ciné Relax le samedi 9 novembre avec «Challenger»

Les séances Ciné Relax se poursuivent au Mégarama Chalon. Elles ont lieu une fois par mois. Ainsi, samedi 9 novembre 2024, à 14 heures, le film «Challenger», une comédie de Varante Soudjian pour toute la famille avec Alban Ivanov, sera accessible au plus grand nombre.

Des séances à vivre à son rythme

En effet, ces séances sont adaptées à tous. Elles permettent aux personnes porteuses de handicap et sans handicap de vivre le cinéma ensemble, selon leurs besoins : on peut se lever, exprimer ses émotions, sortir et revenir en salle selon son rythme.

L'équipe de bénévoles de Ciné Relax Chalon-sur-Saône sera présente pour accueillir, guider et accompagner le public.

Sur un malentendu, ça peut marcher

Synopsis : Luka rêve d'être un grand boxeur… Malheureusement, pour l'instant, il n'est qu'amateur et doit se contenter de petits combats foireux. Mais un jour, le destin frappe à sa porte et propulse notre héros au sommet !

Avec Alban Ivanov, Audrey Pirault, Soso Maness, Moussa Maaskri, David Salles, Alexandre Antonio, Jonas Dinal et Pierre François Martin-Laval.

Tarif unique : 6 euros pour tous.

À noter également que les personnes en fauteuil roulant doivent avertir l'équipe de leur venue par mail ([email protected] ) ou par téléphone au 03.85.46.00.96.



(Crédits photos : © Alef Two - Les Enfants Terribles - UGC Images - France 2 Cinéma)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati