BASKET (Betclic Elite) : Michael Stockton en renfort à l’Elan Chalon

En difficulté dans l’organisation de son jeu, il était important pour le club d’apporter de nouvelles compétences et de leadership à cette équipe. C’est en ce sens que le profil de Michael Stockton a été ciblé par la direction sportive. Véritable stratège sur le terrain et particulièrement expérimenté, Michael Stockton n’en est pas à sa première intégration d’un effectif en cours de saison.

À 34 ans, Michael possède une solide carrière en Europe, ayant évolué dans plusieurs championnats de haut niveau, notamment en France, en Allemagne, et en Suisse. Fils du célèbre John Stockton, légende de la NBA, Michael est lui-même un joueur de grand talent, avec une compréhension du jeu et un esprit de compétiteur nécessaire. Son profil correspond parfaitement aux besoins de l’Elan Chalon, qui aspire à renforcer sa place dans le championnat.

Michael est attendu sur le sol français ce dimanche et avec ses nouveaux coéquipiers en début de semaine.



La réaction

"Depuis le début de la saison les performances de l'équipe pro sont en dessous des attentes du club. Face à un calendrier particulièrement exigeant et avec un effectif grandement renouvelé, nous avons souhaité chercher des solutions en interne sans changer l'effectif jusqu'au cette semaine. Malgré notre belle victoire contre l'ASVEL à domicile, équipe invaincue jusqu'alors, notre performance sur la journée suivante à Nanterre nous a confirmé que l'équipe avait besoin d'un réajustement pour se redresser.

C'est pour cette raison que nous vous annonçons l'arrivée de Michael Stockton, bien connu des parquets français puisqu'il a joué sous les maillots de plusieurs clubs de Betclic. Michael est un véritable meneur de jeu, que nous avons recruté afin d'apporter de la stabilité à notre performance collective.

Nous savons qu'il est un meneur d'hommes, excellent communiquant sur le terrain et parfaitement capable d'être le relai du coaching staff pendant les matchs. Avec Michael Stockton à la mène, l'équipe bénéficiera d'une plus value significative dans le leadership technique nécessaire à ce groupe. Nous sommes convaincus que ce renfort apportera à notre équipe une valeur supplémentaire qui nous fait actuellement défaut pour être compétitifs en Betclic Élite." Julien Espinosa.

­

Ses statistiques

9,3 points, 3,8 passes décisives, 2 rebonds, 1,2 interception, 47% tirs, 9,8 d’évaluation.

­

Son parcours

2011-2013 : Karlsruhe (Allemagne)

2013-2015 : MHP Riesen Ludwigsburg (Allemagne)

2015-2016 : Cleveland Charge (NBA D-League, États-Unis)

2016-2017 : Avtodor Saratov (Russie) puis Apollon Patras (Grèce)

2017-2019 : BG Göttingen (Allemagne)

2019-2021 : Cholet Basket

2021-2022 : Budivelnyk Kyiv (Ukraine)

2021-2022 : Champagne Basket

2022-2023 : Pau-Lacq-Orthez

2023-2024 : Gravelines