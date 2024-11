Sensibilisation à l'autopalpation mammaire à la Galerie du Châtelet

Du 28 octobre au 3 novembre, deux sociétés chalonnaises en partenariat avec Oncossup vous donne rendez-vous à la Galerie du Châtelet pour prolonger Octobre Rose, la campagne annuelle destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

À savoir Les Créations d'Ellibys La Chouette (bijoux, accessoires et décorations en dentelle frivolité) de Sybille Lardy et Sublim' Relooking MK de Maryam Kah, conseillère en image, styliste personnelle et organisatrice d'évènements.

Oncossup est une assocation créée par le personnel médical et paramédical, dans le but d'apporter du bien-être aux patients des services de chimiothérapie, d'oncologie et de soins palliatifs au sein de l'Hôpital privé Sainte-Marie, 4 Allée Saint-Jean-des-Vignes, à Chalon-sur-Saône.

Représentée par sa présidente Josiane Gaudriot, l'association proposait une sensibilisation à l'autopalpation mammaire, un examen que chaque femme peut réaliser chez elle, sans aucun matériel ni connaissance médicale particulière. Elle consiste simplement à palper soigneusement sa poitrine à la recherche d'éventuelles anomalies.

C'était aussi l'occasion de découvrir les créations de Fleur Dessineee, 17 ans, élève de Terminale Option Arts au lycée Mathias.

«Il est important de valoriser les jeunes artistes», estime Sybille Lardy.

Vous pouvez retrouver l'association Oncossup à la 3ème édition de Novembre time à Gergy, Sublim' Relooking MK le 16 novembre à la Maison des Loisirs de Ciel pour une animation gratuite sur la typologie chaude-froide et le 30 novembre à la Boutique Rose Pivoine, 7 Place de Beaune, à Chalon-sur-Saône, pour de la colorimétrie avec la saison et Les Créations d'Ellibys La Chouette le 9 et 10 novembre au festival Pommes et saveurs d'Automne à Fragnes-La Loyère et le 23 et 24 novembre au Marché de Noël de La Charmée.

Maryam et Sybille vous donnent rendez-vous ce dimanche de 9 heures 30 à 18 heures à la Galerie du Châtelet pour un bilan d'images, une morpho-silhouette et de la vente de dentelles frivolité.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati