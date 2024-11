CARNET BLEU - Bienvenue à Sohan et Ilhan

Sohan et Ilhan KROUK sont nés le 28 octobre à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Ils sont les deuxième et troisième enfants de Camille MELIN après Ethan, 7 ans, et troisième et quatrième enfants de Marvin KROUK après Shayna, 11 ans, et Lyam, 4 ans. Le papa est employé chez Leclerc. La famille réside à Saint-Vallier. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !