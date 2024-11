Championnats de France de judo : découvrez les finales et les podiums

Le photoreportage info-chalon.com

Dimanche 3 novembre à partir de 9h30 se déroulait au Colisée, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, les championnats de France de judo des catégories -63kg, -70kg, -78kg, +78kg (féminines) et -90kg, -100kg, +100kg (masculins).

Sur les Quatre tatamis mis à leur disposition, les judokas se sont livrés des combats acharnés pour accéder aux finales devant un public nombreux et l’encouragement de supporters.

Pour cette compétition de judo dont les valeurs sont défendues comme : la politesse, le courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et l’amitié, les compétiteurs ont démontré de grandes qualités sportives pour décrocher le titre suprême de Champion de France.

Lors de cette compétition, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon en charge des sports, d’Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, délégué à la Gestion et à la sécurité du patrimoine immobilier de la ville auprès du 1er adjoint, de Stéphane Nomis, Président de la Fédération Française de Judo et de disciplines associées, Magali Baton, Vice-présidente de la Fédération Française de Judo et de disciplines associées …

Championne de France Catégorie Féminine

-63kg,

1. Manon Deketer (ES Blanc Mesnil)

2. Melkia Auchecorne (Chelles Judo)

3. Gaëtane Deberdt (ASBR Judo Jujitsu)

3. Rania Drid (JC Monaco)

-70kg,

1. Florine Soula (Stade Bordelais)

2. Kaila Issoufi (SGS Judo)

3. Lucie Jarrot (ACBB)

3. Laura Haberstock (JC Pontault Combault)

-78kg,

1. Fanny-Estelle Posvite (RSC Champigny)

2. Chloé Buttigieg (RSC Montreuil)

3. Samah Hawa Camara (RSC Montreuil)

3. Océane Zatchi Bi (ASBR Judo Jujitsu)

+78kg

1. Anne-Fatoumata M Bairo (RSC Champigny)

2. Laura Fuseau (FLAM 91)

3. Célia Cancan (Judo 83 Toulon)

3. Lucie Dupin (SGS Judo)

Champion de France Catégorie masculine

-90kg,

1. Eniel Caroly (ES Blanc Mesnil)

2. Max Laborde (US Orléans)

3. Loris Tassier (CO Sartrouville)

3. Téo L'herbier (JC Juniville)

-100kg,

1. Cédric Olivar (SGS Judo)

2. Marc-François Ngayap (AM Asnières)

3. Fares Mekhoukh (AM St Gratien)

3. Evan Baune (SGS Judo)

+100kg

1. Angel Gustan (Montpellier Judo)

2. Amadou Meite (SGS Judo)

3. Mathéo Akiana Mongo (FLAM 91)

3. Khamzat Saparbaev (AM St Gratien)

Clin d’œil à une judoka qui partage son bonheur avec son entraineur

A des supporters,

Aux élus locaux fiers de porter le maillot France Judo,

A un arbitre mis à l’honneur

Au champion de France de la catégorie + de 100 kg qui gagne son match en moins de 25 secondes.

A la remise des prix du Grand Chalon :

Pour la combattivité,

Le plus beau ippon,

Le prix du Fair-play,

J.P.B