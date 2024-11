AVIS DE DECES - Monsieur Patrick CHAUDRON

CHALON-SUR-SAÔNE



Christine, son épouse ;

Angélique et Sabrina,

ses filles chéries ;

Baptiste, son gendre ;

Malïa et Milan,

ses petits-enfants ;

Max et Maurice, ses frères ;

Jacqueline et Christian,

ses beaux parents ;

neveux et nièces,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick CHAUDRON

Commandant de Police

survenu le 30 octobre 2024,

à l'âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 9 novembre 2024, à 10 heures, en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône, suivit d'un recueillement au crématorium de Bourgogne à Crissey.

Patrick repose à la maison funéraire 68 bis avenue Monnot.



Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.