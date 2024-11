L’AS Golf a clôturé de la plus belle des manières la saison 2024

Histoire de se mettre en forme, la journée a débuté au club house par un petit déjeuner en musique. Avant un départ en shot gun sur le coup de 10 heures. Et selon une formule un peu particulière : le scramble à 4 à la française. Au départ de chaque trou, tous les concurrents jouent leur premier coup. Le capitaine de l’équipe choisit alors la balle qu’il considère comme étant la meilleure. L’ordre de jeu est libre, mais le golfeur dont la balle est choisie ne joue pas ce coup-là.

Les jeunes en évidence

En allant sur le site internet du club on ne trouvera pas la coupe du Président et des Jardiniers dans la liste des résultats officiels. Ce qui n’empêche que la compétition a donné lieu à de belles parties. Comme on pouvait s’y attendre, eu égard à leur état de forme en ce mois de septembre, les jeunes Gabriel Cattozzo, Guilhem Ressiguié, et Corentin Besse, associés à leur professeur Laurent Seinger, ont survolé le tournoi en rendant une carte de -18. La deuxième place a été prise par les chevronnés Philippe Landrot, Gérard Cour, Edouard Martinon et Patrice Renaud, qui ont fini à 6 coups des gagnants. Enfin la dernière marche du podium est revenue au quatuor composé du président Carl Fraselle et de Gilles Beaufay, Laurent Nourisson et Marc Gely, et qui a conclu à 8 coups de l’équipe victorieuse. A noter que le service des espaces verts du Grand Chalon a offert aux golfeurs de magnifiques plantes et des sacs de terreau.

FKT digit au top

Animée par Jonathan Bidault, manager du Golf de la Roseraie, la remise des prix, à laquelle assistait Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, a battu tous les records de durée… Il est vrai que pour cette dernière de l’année, outre la coupe du Président et des Jardiniers, les lauréats de plusieurs challenges ont été récompensés. A commencer par ceux de la Partenaire’s Cup 2024. Un trophée qui regroupait onze équipes défendant les couleurs des principaux sponsors du club et dont la première édition a été remportée par FKT digit, une jeune entreprise du Grand Chalon, spécialisée dans le commerce de gros de machines et d’équipements de bureau. Avec un total de 1379,5 pts, elle devance de 184,5 pts Monsieur Store et de 190,5 pts Audi Chalon. En individuels Véronique Forin (FKT digit) se classe première avec 209,5 pts devant Guillaume Renaud (Côté Optique) 203,5 pts et David Philippe (FKT digit) 201,5 pts.

Trois beaux vainqueurs

Ont également été récompensés les vainqueurs du Ringer Score 2024, auquel a pris part 39 joueurs. En 1re série Théo Joby a distancé d’1 coup Philippe Landrot. En 2e série Alain Perrault s’est imposé de justesse face à Véronique Forin, tous les deux auteurs d’un score de 67. En 3e série Josiane Droux a battu de 3 coups Brigitte Brelaud. Le Ringer Score consiste à jouer plusieurs fois le même parcours en ne retenant que le meilleur score réalisé sur chaque trou et cette année il se disputait sur 19 tours.



C’est donc Jonathan Bidault, assisté de Louise Arnaud, qui remettait les prix. Une tâche agréable s’il en est, mais qui s’est compliquée lorsqu’il s’est agi d’honorer le vainqueur du championnat du club en match play, qui rassemblait une cinquantaine de joueurs. En effet le champion 2024 n’est autre que le sympathique manager du golf chalonnais, qui en finale a dominé Marc Gély, la petite finale étant gagnée par Arnaud Nicolle face à Faustine Planté.



Aucun dress code n’était exigé pour ce dernier grand rendez-vous de la saison mais Jonathan Bidault et son équipe avaient convié les participants à venir déguisés, afin d’ajouter un air de fête à l’événement. 2024 a été une belle saison. Rendez-vous au printemps 2025.

Les derniers résultats

Coupe du président et des jardiniers : 1. Laurent Seinger - Gabriel Cattozzo - Guilhem Ressiguié - Corentin Besse 53, 2. Philippe Landrot - Gérard Cour - Edouard Martinon - Patrice Renaud 59, 3. Carl Fraselle - Gilles Beaufay - Laurent Nourrisson - Marc Gély 61, 4. Jonathan Bidault - Pascal Hurel - Thomas Alamelama - David Philippe 64, 5. Esteban Castellon - Amaury Lavollée - Hugo Ressiguié - Aude Lavollée 64.

Partenaire’s Cup 2024 : par équipes : 1. FKT digit 1 379,5 pts, 2. Monsieur Store 1 195 pts, 3. Audi Chalon 1 189 pts.

individuels : 1. Véronique Forin (FKT digit) 209,5 pts (8 compétitions jouées), 2. Guillaume Renaud (Côté Optique) 203,5 pts (8 compétitions jouées), 3. David Philippe (FKT digit) 201,5 pts (8 compétitions jouées), 4. Thomas Alamelama (FKT digit) 196 pts (8 compétitions jouées), 5. Alain Wavrant (Alfa Roméo FJA Motors) 194,5 pts (8 compétitions jouées).

Ringer Score 2024 : 1re série : 1. Théo Joby 64, 2. Philippe Landrot 65, 3. Bertrand Allègre 67.

2e série : 1. Alain Perrault 67, 2. Véronique Forin 67, 3. Thomas Alamelama 68, 4. Alain Wavrant 68, 5. Gilles Beaufay 70, 6. Florian Achard 71.

3e série : 1. Josiane Droux 78, 2. Brigitte Brelaud 81.

Championnat du club match play: 1. Jonathan Bidault, 2. Marc Gely, 3. Arnaud Nicolle, 4. Faustine Planté.

Gabriel-Henri THEULOT