AVIS DE DECES - Monsieur Henri VEUILLOT

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Jacqueline, François (†), Pascal,

Catherine et Pierre, Nathalie et Olivier,

ses enfants ;

Céline, Coralie, Flavie, Charlotte, Eve, Justine, Arthur, Lise,

ses petits-enfants chéris et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri VEUILLOT

survenu le 2 novembre 2024, à l'aube de ses 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 9 novembre 2024, à 10 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Henri repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Il a rejoint son épouse

Raymonde

décédée en 2017.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.