AVIS DE DECES - Madame Cécile PETIOT née GENELOT

VERJUX - THOREY-EN-PLAINE - BRAZEY-EN-PLAINE - LAMARCHE-SUR-SAÔNE - OUROUX-SUR-SAÔNE



Alain et Martine,

Jean-Claude et Jocelyne,

Gérard,

Patrick et Patricia,

Frédéric et Bastien,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants et

arrière-arrière-petit-fils ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Cécile PETIOT

née GENELOT

survenu à l'aube de ses 100 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 8 novembre,

à 14 heures, en l'église de Gergy.

Cécile repose à la chambre funéraire de Ciel.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie son infirmière, ses aides à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Charles

son époux décédé en 1998

et

Didier

son fils décédé en1968.