Des élections à venir qui vont toutes se jouer sur le pouvoir d'achat ...

On ne cesse de le dire ici même, les prochaines élections dans la plupart des démocraties occidentales se joueront toutes sur la question du pouvoir d'achat et de l'économie. Si Donald Trump est revenu tel un Phenix aux affaires, malgré ses condamnations, malgré son attitude insultante sur de nombreux sujets, les électeurs ont fait jouer le reste à vivre dans leurs assiettes. Disons-le clairement, le bilan économique du premier mandat de Donald Trump était salué par l'ensemble des observateurs et surtout des américains. Et c'est bien ce facteur qui aura été déterminant dans cette élection majeure pour le monde entier.

"Quand l'Amérique prend froid, l'Europe s'enrhume", ce fameux proverbe qui circule depuis l'après-guerre est toujours d'actualité même si les rééquilibrages mondiaux avec une Asie et un Moyen-Orient désormais en capacité de dicter leurs orientations ont quelque peu changé la donne. Il n'en demeure pas moins que le marché américain est l'élément central qui détermine tout le reste. Si la Chine continue d'abonder en finançant l'endettement américain, elle sait pertinemment le besoin pour sa propre économie représenté par les Etats-Unis.

Avec une inflation historique au cours des années Biden, la question de la politique migratoire est revenue plus que jamais sur le devant de la scène américaine. Des sujets qui ne sont pas bien loin de ceux qui animent la France notamment. Car c'est bien là le sujet primordial ! Vous pouvez avoir toutes les idées sociales progressistes inimaginables, si l'économie ne suit pas, elles tomberont nécessairement à l'eau... parce que nombre de concitoyens considéront que la priorité doit être donnée au pouvoir d'achat.

Une situation à laquelle n'échappera pas la France tout prochainement. La classe politique aura bon jeu de dénoncer les propos populistes tenus par les uns et les autres mais face à la peur du lendemain et aux inquiétudes économiques d'un grand nombre de concitoyens, le bulletin de vote tombera de facto dans l'escarcelle de celles et ceux qui parleront pouvoir d'achat. A bon entendeur !

Laurent Guillaumé