Ligne SNCF «Paray le Monial – Lyon» : Usagers et élus révoltés et en colère contre la dégradation sournois du service public décidée par la SNCF

Les ruraux se rebiffent contre la SNCF et le mauvais coup porté aux usagers de la ligne TER entre Paray le Monial et Lyon. La suppression d’un poste d’aiguilleur met en effet en péril la qualité du service aux usagers. Pas question de l’accepter, comme l’a démontré, mercredi soir, la manifestation à la gare de Lamure sur Azergues. Les conseils régionaux des deux Régions entrent dans la danse et mettent aussi la pression.