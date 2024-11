School of Wine & Spirits Business Dijon - À la tête de la SWSB, Édouard Mognetti veut lier excellence académique et besoins de la filière

Diplômé et ancien étudiant de la School of Wine & Spirits Business, Édouard Mognetti en est aujourd’hui le directeur. Sa priorité : faire de la SWSB un pilier mondial de la formation et de la recherche en management des vins et spiritueux, et répondre aux besoins des professionnels de la filière avec des formations immersives et adaptées aux défis d’aujourd’hui et de demain.