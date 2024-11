Conservatoire du Grand Chalon : Why the Eye ? / Matsutake en 1ère partie

SAMEDI 9 NOVEMBRE – 20H30 - LAPÉNICHE

Why the Eye ? est un quatuor masqué formé à Bruxelles en 2013. Le groupe aux masques étranges et poilus délivre une musique hypnotique et brute qu’ils qualifient de « Techno Préhistorique ». Leur décoction tribale-noisy-expérimentale ébranle les corps en transe. Les teintes particulières des instruments faits maison et les rythmes obsédants joués sans programmation emmènent le public dans une expérience sauvage et organique. PS : Chaussez vos plus beaux souliers, ce quatuor masqué a le don pour faire danser les gens, même les plus timides ou les plus réticents. De leurs instruments hybrides sort une musique poétique et joyeusement sauvage. Le dance floor vous attend !

En première partie, découvrez Matsutake qui est le fruit d’une collaboration entre le producteur Jérémy Vieille et le saxophoniste Côme Rothé. Leur exploration de nouvelles esthétiques à la croisée du jazz et des musiques électroniques est leur création la plus radicale et la plus aboutie : elle prend la forme d’un quartet forgé pour la scène proposant un jazz apocalyptique puisant à la fois dans le post rock, l’ambient et la musique club.

Matsutake - crédit photo : Rachel Wehrung

Coréalisation LaPéniche - Durée 2H – Tarif 6 à 11euros – Tout public - Pour plus de renseignements : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/why-the-eye

Texte et visuel transmis par le Service Communication du Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo visuel de UNE Why the Eye ? : Arnaud Riedinger