Un policier de la CRS 43 agressé ce matin à Chalon sur Saône

Les faits ont été dévoilés ce vendredi matin par le Préfet de Saône et Loire à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Association des maires de Saône et Loire.

Même si l'enquête a été ouverte, après un dépôt de plainte au commissariat de police de Chalon sur Saône, le Préfet de Saône et Loire a livré succinctement son sentiment sur l'agression commise ce vendredi matin sur le Pont Saint-Laurent, alors qu'un policier de la CRS 43 se rendait sur le site de la caserne. Plusieurs individus seraient en cause d'après les premiers éléments. Une agression sans liens avec la nature de la profession selon les retours des services de police, et les précisions du Préfet ce vendredi soir, au moment de l'inauguration du centre de supervision urbain dans les anciens locaux de la Banque de France. Le policier a été blessé légèrement.