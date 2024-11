L’Association "Les portes du Soleil" ou le regard sur la danse tourné vers l’Orient.

Malgré des créneaux horaires bien chargés, le besoin se faisait sentir d’ouvrir une classe débutant en danses orientales. Depuis la rentrée septembre Eliette Coifflard professeur de danses orientales offre la possibilité aux personnes intéressées par ces types de danses de venir tester et éventuellement s’inscrire aux cours. Actuellement une cinquantaine d’adhérents assiste aux cours.

Qui est Eliette Cofflard ?

Biographie de notre professeure de danse : Eliette Cofflard

"Eliette Cofflard a vécu comme une révélation sa rencontre avec la danse orientale et son univers fascinant. Formée par Caroline Achouri, danseuse, professeure et chorégraphe de talent, elle a été son assistante de 2002 à 2013.

Au bout de deux ans de formation professionnelle au sein du Centre James Carlès à Toulouse, elle obtient son diplôme d'Artiste Chorégraphe Interprète mention danse orientale en 2004.

Elle complète sa formation et développe sa connaissance de l'Orient auprès de grands professeurs de danse : Diana Tarkhan et Mahmoud Reda au Caire, Leila Haddad à Paris. Auprès d'Ali Alaoui, percussionniste de l'orchestre national du Maroc, elle perfectionne sa maîtrise des rythmes orientaux et danse au sein du groupe Salam et dans la compagnie AL RAQS en collaboration avec Caroline Achouri.

Pour s'imprégner totalement de la culture orientale, elle apprend la langue, voyage fréquemment dans le monde arabe et s'installe quatre ans en Égypte.

Parallèlement, elle part en Inde en 2007 faire un voyage d'études au Rajasthan quant aux origines d'une partie de la danse orientale et tombe en amour pour la danse indienne gitane, particulièrement la danse kalbeliya et le bollywood qu'elle enseigne aussi depuis. Elle se formera principalement auprès de Sarah Avril (Toulouse), Senu Sapera (Inde) et Maria Robin (Marseille).

En 2013, de retour en Bourgogne, Eliette fonde la compagnie Bab el Shams. Son plus vif désir est de transmettre sa passion pour ces arts et toute la diversité de leurs richesses. " (Source Association "Les Portes du Soleil")

Originaire de Châtenoy le Royal, Eliette a cherché un local sur sa commune de cœur mais ne trouvant pas de locaux disponibles pour l’association, en 2017, "Les Portes du Soleil" se sont installées dans les locaux de l’école de danse Colmard où sont dispensés les cours actuellement.

Info Chalon : Eliette parlez-nous de la danse orientale ?

Eliette Cofflard : « la danse orientale n’a rien à voir avec ce que l’on peut penser. Elle se danse entre femmes, souvent chez elles à l’abri des regards. La danse a un bienfait sur le corps et fait un travail de reconstruction. Elle est ancestrale et favorise toutes les périodes de la vie des femmes. Elle sollicite souplesse et tonicité du buste, des épaules, des bras, des mains, du bassin et du ventre. Elle fait baisser le niveau de stress et l'anxiété mais également le niveau de douleur… »

IC : Quelles sont les types de danses que vous enseignez ?

EC : « Nous avons trois types de danses : la danse orientale (débutant, tous niveaux et chorégraphie), la danse indienne Kalbeliya, le Bollywood. »

Les danses :

La Danse Orientale

La danse orientale est issue d’une tradition gestuelle et orale que se transmettent les femmes de générations en générations depuis des millénaires au Moyen Orient. Plus particulièrement développée en Egypte, elle connait son essor au contact des Occidentaux : une danse chorégraphiée avec des techniques et des règles précises. De nombreux styles la constituent, tous associés à un style musical bien défini, le Raqs Sharqi ou style classique, le Baladi ou style populaire, le Saïdi ou style traditionnel.

La Danse Kalbeliya

La danse indienne Kalbeliya est une danse gitane populaire du Rajasthan, région désertique au nord-ouest de l’Inde. Issue d’une tradition gestuelle et orale que se transmettent les femmes kalbeliyas de générations en générations, elle est aussi appelée danse Sapera ou danse du Serpent. Expressive, dynamique, joyeuse, danse d’improvisation, elle est rythmée par la frappe des pieds, un déhanchement marqué et une gestuelle riche, tournoyante au gré de l’inspiration…Depuis une dizaine d’années, les femmes kalbeliyas ont développé une danse adaptée à la scène et élaboré un langage gestuel qui se renouvelle sans cesse.

La Danse Bollywood

La danse indienne Bollywood est adaptée à tous les âges et consiste à mimer les paroles des chansons des films Bollywood en utilisant la technique des danses classiques et des danses folkloriques indiennes, de la danse orientale et de la danse hip-hop au choix de l’enseignant. Danse ludique, expressive, souvent dynamique et festive, elle permet de développer une grande coordination des mouvements.

Curieuse d'autres pratiques, depuis 2017 Eliette se forme continuellement au Qi Gong. Cet art millénaire chinois de longévité, réservé initialement aux empereurs et leur famille, est une gymnastique douce basée sur l'éveil et la circulation dans le corps de l'énergie (Qi). Cette méditation en mouvement permettrait de vivre le plus longtemps possible en bonne santé.

Forte de ces différentes approches du mouvement, la professeure s'emploie à dispenser un enseignement basé sur cette circulation énergétique et sur l'ancrage nécessaire entre ciel et terre pour bénéficier de tous les bienfaits des danses pratiquées.

Les week-end, Eliette organise des stages danse orientale et indienne, initiation, spectacle, …

Association "Les Portes du Soleil", 32 rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal.

Pour joindre l'association : 06 33 51 56 87 – mail : [email protected]

C.Cléaux