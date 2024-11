AVIS DE DECES - Madame Françoise BOUDRAS

SAINT-LOUP-GÉANGES



Alfred BOUDRAS et Maguy (†),

Denis BOUDRAS et Isabelle,

ses frères et leurs conjointes ;

ses neveux et nièces,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Françoise BOUDRAS

survenu le 1er novembre 2024, à l'âge de 80 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le mercredi 13 novembre 2024 à 13h15 au crématorium de Crissey.

Pas de plaque.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.