Info Chalon présent à la soirée réception du concours de pétanque international de la 33ème édition du ‘Bouchon d’Or’ à Montreux (Suisse)

Pour cette nouvelle édition, qui se profile, présence d’un champion du Monde, plusieurs champions de France et de Suisse pour un concours qui va se dérouler samedi 9 et dimanche 10 novembre avec un plateau très relevé !

Le Bouchon d’Or reste l’un des concours les plus prisés du monde de la pétanque tant son organisation est remarquable.

Ce vendredi 8 novembre 2024, à partir de 18 h 30, au boulodrome du club de Clarens, le champion du monde Philippe Suchaud (14 fois Champion du Monde et de nombreux titres nationaux et internationaux) associé à Michel Léonardon et Patrice Mievre mais aussi la triplette de Marseille de Robert Leca (2 fois Champion de France Séniors et vainqueur de 60 concours nationaux) associé à Laurent Matraglia (champion de France et qui a remporté le mondial de Montpellier 2024 et les internationaux de Cannes et Sète 2024) et Frédéric David (Champion de France), , faisaient office d’invités d’honneur lors de cette nouvelle édition.

Un concours du bouchon d’Or 2024 qui sera très relevé cette année encore avec de nombreuses équipes toutes aussi valeureuses les unes que les autres telles que : L’équipe Nationale Suisse dirigée par Didier Choupay , l’équipe de Claude Azema, Président de la FIPJP associé à Jordan Sholl (Champion du monde) et Jason Giraud (Vice-champion du Monde) … mais aussi Le Leman (vainqueur de l’édition 2022), Salins, Le Verney, Bulle, Zurich, Villeneuve, Clarens...

En tout, ce sont 18 triplettes, connues et reconnues, qui ont répondu à l’invitation de l’organisateur de cet événement Livio Grando, assisté de Pierre Alain Dumas et Francis Gerber, entouré de toute sa sympathique équipe du club.

Dans une très grande convivialité et après avoir partagé un repas de l’amitié concocté par Branco Savicev (raclette), ces grands champions n’ont pas hésité à partager une soirée pétanque avec les invités du club en disputant le concours du Gentleman du Bouchon d’Or (voir sur info-chalon).

L’équipe de Marseille favorite du concours, composée Robert Leca, Laurent Matraglia et Frédéric David

Début de la compétition samedi 9 novembre à 13 heures 30, suivez le déroulement de cette compétition sur info-chalon.

Le photoreportage

J.P.B