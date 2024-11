Les élèves et professeurs du Conservatoire du Grand Chalon ont eu le bonheur de rencontrer Aurélie Dupont, ancienne danseuse étoile du ballet de l’Opéra de Paris

Ce mercredi 6 novembre au Conservatoire du Grand Chalon avait lieu une séance de dédicace par Aurélie Dupont, ancienne danseuse étoile et Directrice du ballet de l’Opéra national de Paris, suivie dune rencontre à l’Auditorium pour parler de son parcours, répondre aux questions du public, ainsi que donner des conseils aux futurs danseurs et danseuses avec bienveillance et nostalgie.

Remarquée pour son incroyable souplesse, c’est seulement après 3 mois de pratique qu’elle s'est vue avoir la chance de pouvoir rejoindre la prestigieuse école à l'âge de 10 ans. Elle passe 6 ans à l'école de danse où elle travaille avec acharnement, puis entre dans la Compagnie à ses 16 ans. C’est à 23 ans qu’elle devient première danseuse, et reste près de 17 années dans les étoiles, avant de devenir Directrice, dans sa quarantaine, pendant 6 années.

Elle se fait opérer d’une fracture du cartilage la même année de sa nomination aux étoiles, une blessure qui changera considérablement sa manière de danser. Ce qui a plu à Aurélie dans le fait de devenir danseuse étoile, c’est la liberté de choisir le chorégraphe, le rôle, le théâtre, raconter quelque chose avec ses choix. Elle accorde une grande place à la musique qui est selon elle, la chose la plus importante du ballet.

Malgré sa place à l'Opéra de Paris et son privilège, Aurélie reconnaît et dénonce les jugements physiques et le manque de soins accordés aux danseurs et danseuses. Sous sa direction, elle cherche même à étoffer le domaine médical pour rendre les conditions meilleures. C’est en quittant la direction du ballet de l’Opéra qu’elle trouve le temps d’écrire deux livres: ‘Danse ! Conseils, astuces et souvenirs d'une danseuse étoile’ et ‘N'oublie pas pourquoi tu danses.’

Olivia MR