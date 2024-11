AVIS DE DECES - Monsieur Michel, Marie, Louis Alexis CHARTON

CHALON-SUR-SAÔNE - L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE - OUROUX-SUR-SAÔNE



Christophe et Nadine CHARTON, Didier CHARTON et Sandrine TALPIN, Olivier et Catherine CHARTON, ses enfants ;

Nicolas, Thomas, Flora, Grégoire, Simon et Théophile, ses petits-enfants ;

Mme Jacqueline CHARTON, Mme Sylvie GUEPET,

ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

les familles CHARTON, GUEPET parents et alliés,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel, Marie, Louis Alexis CHARTON

Ancien AFN

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 14 novembre 2024 à 10 heures, en l'église de Saint-Jean-des-Vignes suivies de la crémation à 14 heures au crématorium de Crissey.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.