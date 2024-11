4 accidents avec des deux-roues ce lundi en fin d'après-midi sur les routes de Saône et Loire

Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire sont intervenus à plusieurs reprises ce lundi en fin d'après-midi. Route de Lyon à Saint-Rémy vers 17h, un blessé a été pris en charge après un choc entre une voiture et une moto. Avenue de Paris à Chalon sur Saône, peu avant 18h, un lourd dispositif mobilisant près d'une vingtaine de sapeurs-pompiers a été mobilisé après un choc entre une voiture et une moto.

A Prissé, à la même heure, route de Charnay, c'est un accident entre un scooter et une voiture qui a mobilisé une dizaine de sapeurs-pompiers.

Toujours à Saint-Rémy, rue Auguste Martin, peu après 18h, un motocycliste a perdu le contrôle de son deux-roues, mobisant un effectif de sapeurs-pompiers.