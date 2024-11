Evoqué lors de l’assemblée générale 2024, le 10e anniversaire de Mandol’in Echo sera fêté en mai prochain

Il y a dix ans, en 2014, un second ensemble à plectres voyait le jour à Chalon : Mandol’in Echo. A l’initiative de quelques musiciens regroupés autour de la mandoliniste chalonnaise Josiane Blavier. Un dixième anniversaire, qui va être célébré, avec quelques mois de retard, en mai prochain, et dont la préparation a été longuement évoquée durant l’assemblée générale annuelle, tenue à la salle municipale Claudius-Gazelle, l’habituelle salle de répétition, sous la présidence de Josiane Blavier. Une réunion à laquelle assistaient Daniel Coulon, trésorier, représentant Eliette Gien, présidente de la Confédération musicale de France-Saône-et-Loire (CMF 71) et Mireille Tremoy, secrétaire adjointe, représentant André Genot, président de l’Union des sociétés musicales et chorales (USMC) de Chalon.

Avec deux invités d’honneur

« On n’a pas tous les jours vingt ans, ça nous arrive une fois seulement », chantait Berthe Sylva dans l’Entre-deux-guerres. « On n’a pas tous les jours dix ans, ça nous arrive une fois seulement », va faire savoir Mandol’in Echo les 17 et 18 mai 2025, notamment dans le cadre d’un concert exceptionnel, dont les invités d’honneur seront la Mandolinata de Genève et la Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange. Les musiciens suisses ne sont pas des inconnus des Chalonnais et des Grands Chalonnais. En juin 2018, ils avaient enthousiasmé les mélomanes réunis très nombreux au Studio 70. Quant à l’orchestre lorrain, fort d’une trentaine de membres, il s’est acquis, en quatre-vingt-dix ans d’existence, une grande renommée dans l’est de la France et dans les pays limitrophes. Le thème du programme sera l’opéra. C’est ainsi que l’on pourra entendre des œuvres de Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni ou encore Modeste Moussorgski.

Au 19e festival Italiart

2025 restera dans les annales de la société musicale, car, outre la fête de son 10e anniversaire, Mandol’in Echo se produira aussi à l’occasion du 19e festival Italiart de Dijon. Au cours de deux représentations. Le samedi 15 mars à 18 heures à la salle de l’Académie et le dimanche 30 mars à 17 heures au Cellier de Clairvaux. Pour la seconde fois - la première a eu lieu en 2023 - l’ensemble chalonnais sera le seul orchestre amateur à être l’invité de ce festival multidisciplinaire, qui met à l’honneur la culture italienne sous toutes ses formes. Et là encore, on clamera « Viva l’opéra ». A juste raison, puisque ce genre lyrique, n’est-il pas apparu au début du 17e siècle… en Italie !

Si 2024-2025 sera donc intense, avec peut-être encore un ou deux autres rendez-vous au printemps en Côte-d’Or, du côté de Meursault, Semur-en-Auxois, voire Savigny-les-Beaune, 2023-2024, comme n’a pas manqué de le faire remarquer Josiane Blavier, aura été une année en demi-teinte avec seulement trois concerts : un concert de Noël au Studio 70 en compagnie de la chorale De Si de La le 10 décembre, un concert de printemps à la salle de congrès de la Maison des Syndicats de Chalon le 14 avril et enfin un concert en l’église romane de Laives à l’invitation de l’association Les Amis de Saint-Martin le 26 mai. La présidente rappelant les difficultés rencontrées pour trouver des lieux de concert en raison d’une restriction des budgets, d’un manque de bénévoles et de la concurrence d’autres événements.

Les félicitations de la présidente de la CMF 71

Auparavant Josiane Blavier avait lu un courrier d’Eliette Gien, dans lequel la présidente de la CMF 71 écrivait notamment à l’adresse des musiciens « Nous partageons la même passion : la musique et la pratique en amateur. Je dois tous vous féliciter pour la qualité de vos prestations auxquelles j’assiste régulièrement. Je sais aussi que vous préparez un bel anniversaire… Je vous souhaite bon vent à tous sur les chemins de l’Opéra qui viendront concrétiser tous vos efforts pour une prestation encore des plus réussies en mai prochain ». Josiane Blavier avait aussi remercié Gilles Platret, maire de Chalon, et Bénédicte Mosnier, adjointe en charge de la culture, pour la mise à disposition des salles municipales et pour l’aide financière et logistique de la Ville.

En pleine progression

Depuis 2022 Mandol’in Echo est dirigé par Rafael Hernandez Duarte, professeur de guitare à l’Ecole supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté. L’assemblée générale a été l’occasion pour l’enthousiaste directeur musical de réaffirmer que son rôle était d’aller chercher la précision et la musicalité dans l’interprétation des œuvres et de constater que l’orchestre progressait indéniablement dans cette voie.

2024 était pour les membres de Mandol’in Echo une année élective. Le bureau sortant démissionnaire après un mandat de 3 ans, comme le veulent les statuts, a été réélu à l’unanimité. Il est composé de Josiane Blavier, présidente, Jean-François Ingargiola, vice-président, Michèle Jeannel, trésorière, Pascale Bouvier, secrétaire, et Yves Thévenon, membre et délégué à l’USMC. Les deux premiers nommés étant également responsables des projets musicaux.

Gabriel-Henri THEULOT