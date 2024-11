L’UTB (Université pour Tous de Bourgogne) Centre de CHALON a tenu son assemblée générale

L’UTB (Université pour Tous de Bourgogne) de CHALON a tenu son assemblée générale le 4 Novembre dernier. L’association a fêté ses 40 ans en 2023.

Le président, Yves FOURNIER, a présenté les activités de l’association.

Forte de ses 500 adhérents, elle propose une centaine de conférences par an sur des thèmes très variés (histoire, musique, littérature, économie, médecine, peinture, sciences et techniques). Il y en a pour tous les goûts avec une moyenne de 70 personnes à chaque conférence.

Elle organise également de nombreux ateliers dont :

Ateliers langues (anglais et chinois avec plusieurs niveaux)

Ateliers lectures, littérature, écriture, dictée

Atelier histoire de l’art

Ateliers économie et géopolitique / Ethique et société

Randonnées pédestres

Voyages culturels (10 voyages organisés sur l’année).

L’association a aussi édité plusieurs ouvrages. Le dernier est consacré au canal du Centre et à l’essor des industries mécaniques à Chalon - Pensez-y pour vos cadeaux de fin d’année.

La trésorière, Evelyne PELTRAT a exposé le bilan comptable. Celui-ci présente un bénéfice de 3 145 €, ceci grâce une bonne gestion et l’augmentation du poste des adhésions. Ce bénéfice permettra un renouvellement du matériel informatique

Puis le Président remercie les membres du Conseil d’Administration et tous les bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement des conférences et des ateliers, en particulier Jean Charles BORNE qui a assuré la fonction de trésorier durant 18 ans, ainsi que la municipalité de Chalon pour la mise à disposition des salles.

Les participants à l’assemblée générale de l’UTB

Pour clore l’assemblée, le Président rappelle que toutes les conférences sont ouvertes gratuitement aux adhérents avec trois principaux avantages : variété des sujets, nombres de conférences et accès à toutes sans inscription préalable (forfait annuel d’adhésion).

Il précise aussi qu’il reste quelques places dans les ateliers.

Alors, n’hésitez-pas à vous renseigner et à vous inscrire.

Tous les détails sont donnés sur le site Internet de l’association :

Université pour tous de bourgogne - Chalon sur Saône

et à son siège 30 rue St Georges à Chalon afin de consulter la plaquette.

Tél : 03 85 93 41 70

Mail : [email protected]