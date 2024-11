A Chalon sur Saône, la vidéo-verbalisation est bien activée ...

Une précision toujours utile puisque pendant un temps donné, la ville de Chalon n'avait pas souhaité détailler les éléments liés à la vidéo-verbalisation et nombre d'automobilistes considèrent que les caméras ont juste un rôle de surveillance. Ce n'est donc plus le cas depuis l'été 2023. 6 catégories d'infractions sont au coeur des opérateurs du centre de commandement chalonnais. Même si il n'y a pas une volonté farouche de vidéo-verbaliser, les stationnements gênants ou les dépôts de sauvage mobilisent l'attention des opérateurs. La vitesse n'échappe pas non plus à la vigilance ainsi que l'utilisation du téléphone du portable au volant.

Notez bien que les procès-verbaux sont rédigés en direct et envoyès au centre de traitement de Rennes en temps réel. La procédure reste la même que pour un procès-verbal lié à un radar. Vous recevez par courrier la notification de l'infraction. Sur l'année 2024, ce sont 160 procès-verbaux adressés à des automobilistes.