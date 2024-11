Forte affluence à la cérémonie du 106ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 à Chalon-sur-Saône

Il y a 106 ans, le 11 novembre 1918, l'Armistice mettant fin à la Grande Guerre était signé dans la Forêt de Compiègne. Lundi, après s'être rendu à cinq lieux de mémoire de Chalon-sur-Saône, le maire et de nombreux élus ont présidé la traditionnelle cérémonie commémorative au Monument aux morts, sur l'Esplanade de la Légion d'honneur. Plus de détails avec Info Chalon.

11 novembre 1918, Forêt de Compiègne, en France, c'est réunies dans la petite et désormais célèbre clairière de Rethondes que les délégations françaises et allemandes s'apprêtent à signer l'Armistice. L'endroit est isolé, calme, afin de préserver une atmosphère propice aux négociations, selon le souhait du maréchal Ferdinand Foch, généralissime des armées Alliées et apôtre de «l'unité de l'effort». Dans un petit wagon-restaurant aménagé, ce dernier est accompagné du Général Maxime Weygand, major général des armées Alliées chargé de lire les conditions à la délégation allemande, de trois officiers de l'état-major et de l'Amiral Rosslyn Wemyss, premier Lord de l'Amirauté qui représente la Grande-Bretagne. Côté allemand, le président de la délégation, le ministre d'État Matthias Erzberger est accompagné du général Detlof von Winterfeldt et du comte Alfred von Oberndorff, diplomate qui représente le ministère des Affaires étrangères. Le capitaine de vaisseau Ernst Vanselow représente quant à lui la Kaiserliche Marine (Marine allemande). Deux interprètes assurent en outre les traductions des échanges.

L'Armistice est signé à cinq heures du matin. Il est signé en deux exemplaires : un pour les Alliés, un pour les Allemands. L'exemplaire français est aujourd'hui l'ultime document, l'allemand étant porté disparu ou détruit. Le cessez-le-feu est effectif sur le front à 11 heures, entraînant dans toute la France une volée de cloches et de clairons. Le pays fête la victoire, d'autres pleurent leurs morts ou leurs disparus. Le bilan humain est très lourd : plus de 20 millions de morts et des millions de blessés.

À Chalon-sur-Saône, la commémoration du 106ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 a connu hier une forte affluence autour du Monument aux Morts, sur l'Esplanade de la Légion d'honneur.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati