Dites non à l’élevage industriel, soutenez l’élevage responsable

Connaissez-vous les conditions des animaux dans l’élevage industriel ? Ces éleveurs que Nathalie Lay est allée filmer, oui. Et ils ont fait le choix, souvent difficile, de pratiquer leur métier autrement.

Nathalie Lay est l’auteur de courts-métrages, dont La ferme de Sophie (un petit bijou de 15 min, multi récompensé dans les festivals nationaux et internationaux).

Élever des animaux autrement qu’en système industriel, est-ce possible ? La réponse du long métrage documentaire de Nathalie Laye l’apporte joliment : oui.

« Droits dans leurs bottes, écrit-elle, c’est l’histoire de cinq jeunes paysans, éleveurs de vaches, de moutons, de chèvres, de poules et de cochons en plein air, passionnés par leur métier, engagés auprès de leurs animaux et soucieux de prendre soin de la terre qui les accueille. Le témoignage de ces paysans, résistants à l’industrie et aspirants à une certaine liberté dans leur travail, raconte la découverte de leur vocation, leur installation, partage leur méthode de travail, évoque les épreuves traversées et exprime la joie de vivre et de travailler au contact des animaux. »

