« Droits dans leurs bottes » : l’élevage paysan à l’honneur

Vous les croisez sur vos marchés (Jérémy vend ses fromages de chèvre à Chalon le mercredi matin), vous avez goûté à leurs produits fabriqués avec amour : ils sont des producteurs-éleveurs pas comme les autres et vous invitent à découvrir leur élevage dans un documentaire.

Récemment, Info-chalon vous présentait La ferme de Sophie, un court métrage de Nathalie Lay et son cadreur Guillaume La Rocca. Une petite merveille ! Ils donnent voix et images aux éleveurs qui aiment leur métier et le pratiquent avec des valeurs. La région Bourgogne–Franche-Comté n’est pas en reste.

Donner la parole aux éleveurs : l’association Élevons-nous

« Avec quelques amis passionnés d’élevage, l’association Élevons-nous voit le jour », explique Nathalie Lay.

Joli nom pour soutenir les éleveurs dans leur communication, eux qui manquent de temps pour communiquer. « Nous voulons les rendre visibles, audibles. Les faire connaître ».

Elevonsnous.net contribue à la communication et à la diffusion de films sur l’élevage et soutient les réalisateurs dans la concrétisation de leur projet audiovisuel. Un appui dont bénéficie le premier long métrage de Nathalie Lay, en cours de production avec Ciné Ressources 71.

« Droits dans leurs bottes » : 5 paysans dans 5 domaines d’élevages différents

Le titre du documentaire à venir évoque le labeur et la vocation. Le labeur n’exclut pas le plaisir : la relation homme-animal est au cœur de ce film. « Je filme des gens qui veulent être heureux dans leur métier, explique Nathalie Lay, comment ils rebondissent et s’adaptent aux exigences. Travailler avec des animaux, c’est un choix de cœur. Ils ont un rapport très réaliste à la vie. La mort, ils la côtoient tous les jours – maladie, vêlage –, elle fait partie du cycle. Mais dès la naissance, ils prennent soin de leurs animaux et les accompagnent à une mort programmée qu’ils veulent sans souffrance. »

Vu le plaisir que nous avons eu à voir et revoir La ferme de Sophie, nous avons hâte de découvrir ces cinq portraits d’éleveurs (dont la fameuse Sophie).

Extraits vidéo de « Droits dans leurs bottes »

Vous pouvez avoir un avant-goût de ce documentaire à venir, puisque cinq extraits sont visibles sur YouTube. Plus qu’à cliquer sur les liens ci-dessous !

– Les chèvres d’Alexia et Jérémy Siffert, éleveurs en Saône-et-Loire. Jérémy, vous le connaissez, c’est une figure familière du marché du mercredi à Chalon, place de l’Hôtel de Ville. Extrait : Les chèvres d’Alexia et Jérémy Siffert





– Les vaches de Sophie Berly à Sully (près d’Autun) : après le précédent court métrage, les choses ont changé dans la ferme de Sophie : les vaches de Sophie

– Les cochons bio de Margaux et Paul en Côte-d’Or : Les cochons bio de Margaux et Paul

– Les poules « Gauloises noires » de Morgan et Charlène Louche, à Huilly-sur-Seille, qui réintroduisent une race ancienne de la Bresse louhannaise : les poules de Morgan et Charlène

– Les moutons « Solognote » et les patous de Céline, dans le Loir-et-Cher : les moutons de Céline

Hâte, donc, de découvrir le résultat final. Un financement participatif sera en ligne courant octobre 2024. Suite au prochain épisode.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Nathalie Lay Video : https://www.nathalielayvideo.fr

Contact : co[email protected]

Site asso : https://www.elevonsnous.net/

Page Facebook : https://www.facebook.com/elevonsnousasso/