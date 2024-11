Le Grand 8, la Saison du Conservatoire du Grand Chalon vous propose de gagner 2 places pour le concert d'Asmâa Hamzaoui et Bnat Timbouktou qui aura lieu le mercredi 20 novembre à 19h à l'Auditorium du Conservatoire

Guembri et fougue en bandoulière, Asmâa Hamzaoui et ses comparses d'exception se sont emparées d'une musique traditionnellement jouée sur scène par les hommes. Elles hypnotisent de leur talent, de leur force, de la liberté qu'elles se sont choisie. Une révolution pour et par la musique. Selon les termes de la chanteuse, "le gnawa est une musique spirituelle, curative, qui vous fait vous sentir enraciné". La promesse d’une heure de beauté envoûtante !

Durée 1h – Tout public

