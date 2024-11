Beaune - Succès pour le BIVB avec 107 000 € récoltés au profit de la Cité des Climats avec la vente des panneaux d’appellation

À la Cité des Climats et vins de Bourgogne, un événement sans précédent s’est déroulé ce mardi : le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne a mis aux enchères 600 panneaux d’appellation, chargés d’histoire, pour leur offrir une seconde vie. Avec 107 000 € récoltés, cette vente qui a réuni passionnés de vin et de déco, au profit de la Cité des Climats et vins de Bourgogne.

Ce mardi après-midi, une ambiance unique flottait sur Beaune, au bar Les Accords de la Cité des Climats et vins de Bourgogne, où se tenait une vente aux enchères rarissime : pas moins de 600 panneaux d’appellation de Bourgogne ont été dispersés en plus de 300 lots, pour une vente qui a duré plus de cinq heures. Orchestrée par les commissaires-priseurs Jérôme Duvillard et Alexandra Chaillou-Weidmann (Quai des Enchères), la vente offrait aux passionnés de vin et de décoration l’occasion d’acquérir un morceau d’histoire viticole.

Lire l'article complet sur Info-Beaune.com