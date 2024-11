Cette fin de semaine à l'Espace des Arts : 'Bataille Générale'

Petite Foule Production / Marine Colard

BATAILLE GÉNÉRALE met l’accent sur la puissance des discours et des attitudes qui galvanisent les foules. Sur un terrain de jeu inspiré des concours de « Dog Agility », dans lequel le maître doit communiquer au chien son parcours par la voix et l’action, prises de parole et musicalité de la langue, absurdité des mouvements et frictions chorégraphiques s’affrontent, creusant le décalage entre le corps et le verbe. Dans cette BATAILLE GÉNÉRALE les gestes viennent soutenir, amplifier, déjouer les mots prononcés. Et, tandis que l’éloquence se fait séductrice, la chorégraphie se fait incisive, précise, étrange, burlesque, hilarante. Elle démonte les mécanismes, mais aussi les dérapages, de ces tribuns, qui loin de faire trembler la foule, la font rire. Désaccordant le physique et le mental, décrochant la parole de son sens, trahissant la pensée, elle révèle la faille entre mensonge et vérité.

Ven 15 nov. — 19h PETIT ESPACE

Sam 16 nov. — 19h PETIT ESPACE

Durée : 1h env.

Renseignements, tarifs et réservation : https://www.espace-des-arts.com/bataille-generale

Texte et visuel transmis par le Service Communication de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Anthony Devaux