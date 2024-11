Le Festival Saveurs du monde, c'est ce samedi à Chalon

Initiée par la Ville de Chalon, et porté par la Maison de quartier du Stade, la première édition du Festival des Saveurs du Monde se déroulera le samedi 16 novembre. Cet événement festif et gourmand, sous le signe du partage et des découvertes culinaires et culturelles, propose un parcours de dégustation avec la présence de six restaurateurs. Les dégustations seront accompagnées d’animations et de jeux pour faire voyager les habitants et les visiteurs.

Le parcours de dégustation culinaire sera installé aux halles du quartier du Stade. Grâce à une carte à deux euros, le public aura accès à six dégustations, pour (re)découvrir les spécialités des restaurateurs locaux.

La Régie de quartier proposera un stand sucré (barbe à papa et bonbons) et les jeunes de la Maison de quartier tiendront une buvette (bissap, thé oriental etc.).

Dans une ambiance musicale latino et africaine, des jeux et animations inspirés du monde entier seront proposés : safari, sumo, initiation à la boxe, jeux olfactifs et dégustatifs, etc.

Les restaurateurs présents

- Soleil de Tunis : spécialités tunisiennes (bricks, fricassé, pâtisseries orientales, thé à la menthe)

- Chopsticks : spécialités vietnamiennes (nems légumes, samoussas fromage, beignets de crevettes, raviolis poulet)

- Mada Resto exotique : spécialités malgaches (samoussas, beignets crevettes, nems fromage)

- Les Plats du monde : spécialités espagnoles (paella, fideuà)

- Kaz Créole : spécialités créoles / réunionnaises (samoussas aux thons, bonbons piment, beignets de morue).



Informations pratiques

Festival des Saveurs du Monde, le samedi 16 novembre de 11h à 17h, halles du quartier du Stade. Entrée libre et gratuite. Carte de dégustation à 2 euros.