Crissey : cérémonie commémorative du 11 novembre 1918.

Crissey n’oublie pas son devoir de mémoire à chaque fois que nécessaire.

Habitants, élus, personnalités civiles et militaires, corps d’armée, pompiers, associations, porte-drapeaux, enfants des écoles, tous étaient réunis ce matin du 11 novembre 2024 pour rendre hommage aux Poilus et à tous ceux morts pour notre liberté durant ces 4 années de conflit.

La cérémonie a débuté par un dépôt de gerbe au pied du monument où se trouvent inscrits le nom des crissotins tombés pendant la première guerre mondiale, suivie des sonneries réglementaires, des lectures des messages de l'UFAC et de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens combattants.

Pascal Boulling maire de Crissey a rappelé ce qu’a été la guerre de 1914/1918 : « Il me semble dans un premier temps nécessaire de repréciser la portée symbolique de la cérémonie d’aujourd’hui.

De 1914 à 1918, tous les hommes dans la force de l’âge ont été mobilisés dans un conflit si meurtrier qu’il garde encore aujourd’hui le nom de « Grande Guerre ». La date du 11 novembre a permis pendant longtemps de ne rendre hommage qu’aux millions de morts de ce conflit, mais aujourd’hui elle est devenue un jour de mémoire, hommage à tous les morts pour la Nation.

En effet depuis le 11 novembre 2011, le Président de la République a souhaité que la Nation rende hommage, dans un même geste, aux Poilus disparus lors de la Grande Guerre et à toutes celles et à ceux, d’hier et d’aujourd’hui, civils et militaires qui l’ont servie jusqu’au sacrifice ultime.

Nous devons donc honorer, dans un premier temps, nos Crissotins qui se sont sacrifiés pendant la première guerre mondiale. »

Et d’ajouter sur la période actuelle : « Dans un second temps, je veux également évoquer nos morts en opérations extérieures sur deux théâtres particuliers. Les pertes militaires françaises au Mali et au Sahel sont, en 9 ans de conflit, de 58 militaires. Les pertes militaires françaises en Afghanistan sont, en presque 20 ans de conflit, de 90 militaires. Ce théâtre d'opération est donc placé au 4e rang des opérations les plus meurtrières depuis la fin de la guerre d'Algérie.

Paix à leur âme et tout notre respect et notre gratitude pour leur engagement à préserver la paix jusqu’au sacrifice ultime.

Mais la guerre ne s’est jamais arrêtée et les conflits et les tensions sont toujours très présents aujourd’hui (Ukraine-Russie, Israël-Palestine, Maroc-Algérie, Corée du Nord-Corée du Sud, Taïwan-Chine, ...). Tout à l’heure les classes de CM1 et de CM2 vont chanter la Marseillaise puis Le Soldat de Florent Pagny. Cette chanson évoque les tranchées de 14-18 si éloignées, semble-t-il, de nous dans le temps mais en réalité de nouveau très présentes aujourd’hui dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie. L’histoire malheureusement ne fait que se répéter sans tenir compte des expériences et des traumatismes des précédents conflits. La possibilité d’extension de ce conflit à un niveau mondial n’a d’ailleurs jamais été aussi forte. Il est donc temps de prendre conscience de la nécessité de demeurer vigilants et d’être prêt à défendre cette paix si chèrement acquise. »

La Marseillaise a été chantée par les enfants des écoles.

Le maire et sa première adjointe se sont rendus sur l’autre monument, celui situé route de Virey pour y déposer une gerbe de fleurs.

Crédit photos : ville de Crissey

C.Cléaux