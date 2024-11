Vous souhaitez rénover un bâti ancien sur le Grand Chalon ? On vous dit tout

Vous êtes propriétaire d’une maison en pierres, en briques, pisé mâchefer ou à colombages ? Savez-vous qu’une rénovation réussie de ce type de bâti nécessite des connaissances et des techniques spécifiques ? Pour préserver l’authenticité de votre patrimoine tout en l’adaptant aux exigences actuelles de confort et de performances énergétiques, l’Espace Habitat Conseil du Grand Chalon et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) vous proposent un atelier instructif.

Un atelier pour tout savoir sur la rénovation du bâti ancien

Le mercredi 20 novembre 2024 à 14h00 à la Maison des Associations de Chalon-sur-Saône, cet atelier offrira un panorama complet des bonnes pratiques et des erreurs à éviter pour réussir une réhabilitation qui respecte l’intégrité de votre bâti.

Au programme

- Introduction aux caractéristiques uniques du bâti ancien

- Ses atouts et ses inconvénients

- Les points de vigilance essentiels (gestion de l'humidité, étanchéité à l'air, choix des isolants et des enduits)

- Les erreurs fréquentes à éviter pour une réhabilitation réussie

- Les subventions aux travaux mobilisables

Cet événement gratuit et ouvert au public permettra de répondre à toutes vos questions et de vous accompagner dans vos projets de rénovation. Pour participer, inscrivez-vous en envoyant un email à [email protected] ou en. appelant le 03 85 09 20 45 (places limitées).

Informations pratiques

- Date : Mercredi 20 novembre 2024

- Heure : 14h00

- Durée : 1h30

- Lieu : Maison des Associations, Espace Jean Zay (Salle Heutte), 4 Rue Jules Ferry, Chalon-sur-Saône

À propos de l’Espace Habitat Conseil

L’Espace Habitat Conseil du Grand Chalon est un service gratuit, neutre et indépendant, qui accompagne les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique. Situé au 7 Rue Georges Maugey à Chalon-sur-Saône, il offre des conseils personnalisés ainsi qu’une documentation complète sur les installations et aides financières disponibles.