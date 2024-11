Nouveau à Chalon : Venez découvrir le nouveau Concept Store O’Salon composé d’un salon gourmand et d’un salon de coiffure

Ouvert récemment 18 rue aux fèvres à Chalon-sur-Saône, le nouveau concept store « O’Salon » combine un Salon Gourmand et un Salon de Coiffure !

Dans le salon gourmand d’une vingtaine de places, vous pourrez vous restaurez et trouverez des crêpes maison, des croque-monsieur maison accompagnés de salade et pommes de terre sautées, une carte qui change tout les jours avec un snacking de qualité… mais aussi boissons froides et chaudes (thés, cafés, chocolats chauds, bières…)

Dans le salon de coiffure, on vous proposera des soins capillaires et massage du cuir chevelu et détente... Sur place Océane Buisson (chargée de l’administration du Concept Store), Angéline et toute une équipe, vous accueillent pour vous conseiller.

Le commerce O’ Salon situé 18 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au samedi de 7 h 30 à 18 h 30 et le dimanche de 7 h 30 à 15 h (fermé le lundi) tél 03 85 41 53 80.

J.P.B