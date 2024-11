AVIS DE DECES - Monsieur Gérard CORNIER

CHAMPFORGEUIL



Jacqueline, son épouse ;

Yves, Nadine et Karine,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

son arrière-petits-fils,

ainsi que toute sa famille

et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard CORNIER

survenu le 8 novembre 2024,

à l'âge de 82 ans.

Les obsèques civiles auront lieu le mardi 19 novembre 2024, à 12h30, en la salle de cérémonie omniculte Guillon 19 avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.